欧洲议会周四支持了一项决议，呼吁欧盟成员国加强应对穆斯林兄弟会运动影响力的措施，并考虑将与该运动有关联的个人和组织列入恐怖主义名单。381名议员投票支持该文件，167人投票反对，据《The National》报道。

决议规定了什么

该决议呼吁欧盟国家提供信息，以便评估穆斯林兄弟会运动的领导层和组织架构，并确定是否应将其归类为恐怖主义组织。欧洲委员会还被要求编制一份全面概览，梳理与该运动有关联的个人或实体获得欧盟资金的案例。

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欧洲议会的立场

欧洲议会在文件中对穆斯林兄弟会及其支持者据议员认为所采用的影响力策略表示深切关切。文件将该运动描述为一个政治项目，其基础是宗教规范优先于共同法律；议员认为，这与民主原则、法治和公民平等不相容。

欧洲议会无权独立作出此类决定，但其决议可能会加大对其他欧盟机构的压力。议会中最大的政治力量、中间偏右的欧洲人民党表示，欧盟不应资助伊斯兰主义者，并呼吁欧盟理事会在规则允许的情况下，将与该运动有关联的个人和组织列入恐怖主义名单。

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