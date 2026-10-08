Parlament Europejski w czwartek poparł rezolucję wzywającą państwa członkowskie UE do zintensyfikowania działań przeciw wpływom ruchu Bractwo Muzułmańskie oraz do rozważenia wpisania powiązanych z nim osób i organizacji na listy terrorystyczne. Za dokumentem głosowało 381 europosłów, przeciw było 167, informuje The National.

Co przewiduje rezolucja

Rezolucja wzywa kraje UE do przekazania informacji, które umożliwiłyby ocenę kierownictwa i struktur ruchu Bractwo Muzułmańskie, a także ustalenie, czy powinny one zostać sklasyfikowane jako terrorystyczne. Komisję Europejską poproszono również o przygotowanie kompleksowego przeglądu przypadków, w których środki UE otrzymywały osoby lub podmioty powiązane z ruchem.

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Stanowisko Parlamentu Europejskiego

W dokumencie Parlament Europejski wyraził głębokie zaniepokojenie strategiami wpływu, które, zdaniem europosłów, stosują Bractwo Muzułmańskie i jego zwolennicy. Ruch scharakteryzowano jako projekt polityczny oparty na pierwszeństwie norm religijnych przed wspólnym prawem, co, w przekonaniu parlamentarzystów, jest niezgodne z zasadami demokratycznymi, praworządnością i równością obywateli.

Parlament Europejski nie ma samodzielnych uprawnień do podejmowania takich decyzji, jednak jego rezolucja może zwiększyć presję na inne instytucje UE. Największa siła parlamentarna, centroprawicowa Europejska Partia Ludowa, oświadczyła, że UE nie powinna finansować islamistów, i wezwała Radę UE do wpisywania osób i organizacji powiązanych z ruchem na listy terrorystyczne tam, gdzie pozwalają na to przepisy.

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