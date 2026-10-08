Европейский парламент в четверг поддержал резолюцию, призывающую государства-члены ЕС усилить противодействие влиянию движения «Братья-мусульмане» и рассмотреть внесение связанных с ним лиц и организаций в террористические списки. За документ проголосовал 381 депутат, против — 167, сообщает The National.

Что предусматривает резолюция

Резолюция призывает страны ЕС предоставить информацию, которая позволила бы оценить руководство и структуры движения «Братья-мусульмане», а также определить, следует ли классифицировать их как террористические. Европейскую комиссию также просят подготовить всеобъемлющий обзор случаев, когда средства ЕС получали лица или структуры, связанные с движением.

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Позиция Европарламента

В документе Европейский парламент выразил глубокую обеспокоенность стратегиями влияния, которые, по мнению депутатов, применяют «Братья-мусульмане» и их сторонники. Движение охарактеризовали как политический проект, основанный на приоритете религиозных норм над общим правом, что, по убеждению парламентариев, несовместимо с демократическими принципами, верховенством права и равенством граждан.

Европейский парламент не имеет самостоятельных полномочий принимать такие решения, однако его резолюция может усилить давление на другие институты ЕС. Крупнейшая парламентская сила, правоцентристская Европейская народная партия, заявила, что ЕС не должен финансировать исламистов, и призвала Совет ЕС вносить связанных с движением лиц и организации в террористические перечни там, где это позволяют правила.

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