在尼日利亚，奥约州州长、联盟人民运动总统候选人塞伊·马金德呼吁总统博拉·蒂努布公布石油产品的定价公式。马金德认为，这将使公民能够了解燃油零售价格是如何确定的。

据Premium Times Nigeria报道，这名政治人士在阿达马瓦州约拉市举行的一次政党代表和候选人会议上提出了这一要求，该会议是在2027年大选前举行的。马金德表示，尼日利亚人应参与讨论国家决策，因为政府服务于所有人，而不只是掌权者。

汽油折扣

这一声明是在汽油价格上涨以及联邦当局采取措施减轻消费者负担的背景下发表的。尼日利亚国家石油公司NNPC Limited周五宣布，将其加油站网络的汽油折扣延长至10月31日。

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该公司于10月1日推出这项折扣，并称这是在与中东冲突有关的全球油价高企背景下，为民众提供的临时纾困措施。NNPC强调，这一决定并不意味着恢复燃油补贴，也不会在全国设定统一的汽油价格。

对政府政策的批评

马金德还批评了蒂努布政府的政策，称其举措并未带来该国局势的显著改善。他质疑有关压缩天然气、电动汽车、奈拉兑换原油政策、安全和减贫措施的有效性。

这名政治人士承诺，如果在2027年选举中获胜，他将让公民参与决策制定，并组建由尼日利亚六个地缘政治区代表组成的民族团结过渡政府。

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