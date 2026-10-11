В Нигерии губернатор штата Ойо и кандидат в президенты от Alliance People’s Movement Сейи Макинде призвал президента Болу Тинубу опубликовать формулу формирования цен на нефтепродукты. По мнению Макинде, это позволит гражданам понять, как определяются розничные цены на топливо.

Как сообщает Premium Times Nigeria, политик выступил с этим требованием в городе Йола, штат Адамава, во время встречи представителей и кандидатов партии перед всеобщими выборами 2027 года. По словам Макинде, нигерийцы должны участвовать в обсуждении государственных решений, поскольку правительство существует для всех, а не только для людей у власти.

Скидка на бензин

Заявление прозвучало на фоне роста цен на бензин и мер федеральных властей, направленных на снижение нагрузки на потребителей. В пятницу Нигерийская национальная нефтяная компания NNPC Limited сообщила о продлении скидки на бензин в своей сети автозаправочных станций до 31 октября.

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Компания ввела эту скидку 1 октября и объяснила ее временным облегчением для населения на фоне высоких мировых цен на нефть, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке. В NNPC подчеркнули, что решение не означает возобновления топливных субсидий и не устанавливает единую цену бензина по стране.

Критика правительственной политики

Макинде также раскритиковал политику администрации Тинубу, заявив, что ее инициативы не привели к существенному улучшению ситуации в стране. Он поставил под сомнение эффективность мер в отношении сжатого природного газа, электромобилей, политики обмена найры на сырую нефть, безопасности и сокращения бедности.

Политик пообещал, что в случае победы на выборах 2027 года будет привлекать граждан к выработке решений и сформирует переходное правительство национального единства с представителями шести геополитических зон Нигерии.

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