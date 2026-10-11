W Nigerii gubernator stanu Oyo i kandydat na prezydenta z ramienia Alliance People’s Movement, Seyi Makinde, wezwał prezydenta Bolę Tinubu do opublikowania formuły ustalania cen produktów naftowych. Zdaniem Makinde umożliwiłoby to obywatelom zrozumienie, w jaki sposób określane są detaliczne ceny paliw.

Jak donosi Premium Times Nigeria, polityk przedstawił to żądanie w mieście Yola w stanie Adamawa podczas spotkania przedstawicieli i kandydatów partii przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Według Makinde Nigeryjczycy powinni uczestniczyć w dyskusjach o decyzjach państwowych, ponieważ rząd istnieje dla wszystkich, a nie tylko dla osób sprawujących władzę.

Rabat na benzynę

Oświadczenie padło w obliczu rosnących cen benzyny i działań władz federalnych mających na celu zmniejszenie obciążenia konsumentów. W piątek Nigeryjska Narodowa Spółka Naftowa NNPC Limited poinformowała o przedłużeniu rabatu na benzynę w swojej sieci stacji paliw do 31 października.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Firma wprowadziła ten rabat 1 października i wyjaśniła go jako tymczasową ulgę dla ludności w związku z wysokimi światowymi cenami ropy, powiązanymi z konfliktem na Bliskim Wschodzie. NNPC podkreśliła, że decyzja nie oznacza powrotu subsydiów na paliwa i nie ustanawia jednolitej ceny benzyny w całym kraju.

Krytyka polityki rządu

Makinde skrytykował również politykę administracji Tinubu, twierdząc, że jej inicjatywy nie doprowadziły do istotnej poprawy sytuacji w kraju. Podważył skuteczność działań dotyczących sprężonego gazu ziemnego, pojazdów elektrycznych, polityki wymiany nairy na ropę naftową, bezpieczeństwa i ograniczania ubóstwa.

Polityk obiecał, że w przypadku zwycięstwa w wyborach w 2027 roku włączy obywateli w proces podejmowania decyzji i utworzy przejściowy rząd jedności narodowej z przedstawicielami sześciu stref geopolitycznych Nigerii.

Czytaj nas na