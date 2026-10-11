Губернатор Макінде закликав розкрити формулу цін на пальне — Premium Times Nigeria

У Нігерії губернатор штату Ойо та кандидат у президенти від Alliance People’s Movement Сеї Макінде закликав президента Болу Тінубу оприлюднити формулу формування цін на нафтопродукти. На думку Макінде, це дасть змогу громадянам зрозуміти, як визначаються роздрібні ціни на пальне.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, політик виступив із цією вимогою в місті Йола, штат Адамава, під час зустрічі представників і кандидатів партії перед загальними виборами 2027 року. За словами Макінде, нігерійці мають брати участь в обговоренні державних рішень, оскільки уряд існує для всіх, а не лише для людей при владі.

Знижка на бензин

Заява пролунала на тлі зростання цін на бензин і заходів федеральної влади, спрямованих на зменшення навантаження на споживачів. Нігерійська національна нафтова компанія NNPC Limited у п’ятницю повідомила про продовження знижки на бензин у своїй мережі автозаправних станцій до 31 жовтня.

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Компанія запровадила цю знижку 1 жовтня та пояснила її тимчасовим полегшенням для населення на тлі високих світових цін на нафту, пов’язаних із конфліктом на Близькому Сході. У NNPC наголосили, що рішення не означає відновлення паливних субсидій і не встановлює єдиної ціни бензину по країні.

Критика урядової політики

Макінде також розкритикував політику адміністрації Тінубу, заявивши, що її ініціативи не привели до істотного поліпшення ситуації в країні. Він поставив під сумнів ефективність заходів щодо стисненого природного газу, електромобілів, політики обміну наїри на сиру нафту, безпеки та скорочення бідності.

Політик пообіцяв, що в разі перемоги на виборах 2027 року залучатиме громадян до вироблення рішень і сформує перехідний уряд національної єдності з представниками шести геополітичних зон Нігерії.

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