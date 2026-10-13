韩国总统李在明在首尔举行的国务会议上强调了与美国结盟的重要性，并表示外交中应避免处于从属地位。他说，对外政策必须维护国家尊严并保护其国家利益。

据《韩国先驱报》报道，李在明称务实主义是韩国外交的指导原则。他指出，国家之间可能出现分歧，但必须不断对其进行讨论、提出并协调，将其控制在可管理的程度。

情报共享

总统的表态是在外界担忧首尔与华盛顿关系紧张的背景下作出的。韩国正面临与美国共享情报方面的限制。

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据该报报道，这些限制与韩国统一部长此前的言论有关。该部长称，朝鲜的龟城是铀浓缩设施所在地。据报道，华盛顿认为这属于单方面披露由美国提供的情报。一些韩国保守派媒体指责该部长的言论危及首尔与华盛顿之间的同盟。

与华盛顿的同盟

李在明称韩美同盟非常重要，是韩国外交的主要轴心，必须继续发展。他还提及首尔近期与华盛顿就美国投资项目达成的协议，并表示，长期谈判为韩国带来了最符合其利益的结果。

前一天，韩国驻美国大使康京和表示，在改善情报合作方面取得了进展。同时，她承认，与白宫的高层沟通仍然存在限制。

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