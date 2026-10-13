Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на заседании правительства в Сеуле подчеркнул важность союза с Соединёнными Штатами и заявил, что в дипломатии следует избегать подчинённой позиции. По его словам, внешняя политика должна сохранять достоинство страны и защищать её национальные интересы.

Как сообщает Korea Herald, Ли назвал прагматизм руководящим принципом дипломатии Южной Кореи. Он отметил, что между государствами могут возникать разногласия, однако их необходимо постоянно обсуждать, поднимать и согласовывать, сводя к управляемому уровню.

Обмен разведданными

Заявления президента прозвучали на фоне обеспокоенности напряжённостью в отношениях Сеула и Вашингтона. Южная Корея сталкивается с ограничениями в обмене разведывательной информацией с Соединёнными Штатами.

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По данным издания, эти ограничения связывают с предыдущими заявлениями южнокорейского министра по делам объединения, который назвал Кусон в КНДР местом расположения объекта по обогащению урана. Как сообщается, Вашингтон счёл это односторонним раскрытием разведданных, предоставленных США. Некоторые консервативные СМИ Южной Кореи обвинили министра в том, что его слова поставили под угрозу союз Сеула и Вашингтона.

Союз с Вашингтоном

Ли назвал южнокорейско-американский союз очень важным и главной осью дипломатии страны, которую необходимо и дальше развивать. Он также упомянул недавнюю договорённость Сеула с Вашингтоном относительно американских инвестиционных проектов и заявил, что длительные переговоры дали Южной Корее результат, который наилучшим образом отвечал её интересам.

Накануне посол Южной Кореи в США Кан Кён Хва заявила о прогрессе в улучшении разведывательного сотрудничества. В то же время она признала, что коммуникация с Белым домом на высоком уровне всё ещё имеет ограничения.

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