南非卫生部长阿伦·莫措阿莱迪任命了一个由三人组成的团队，以协助应对国家卫生实验室服务机构（NHLS）的治理危机。该机构未能在规定期限内向议会提交2025/26财年的年度报告，TimesLIVE报道。

该小组成员包括前NHLS董事会主席埃里克·布赫、赔偿事务专员巴里·基斯特纳萨米，以及卫生部门负责监管与合规事务的副总干事安班·皮莱。莫措阿莱迪向议会卫生委员会表示，NHLS存在“非常严重的治理问题”，需要紧急干预。

审计结果恶化

近年来，NHLS的审计结果不断恶化：在2022/23财年，该机构获得无保留审计意见；下一年获得保留意见；2024/25财年则被出具无法表示意见。这样的结果意味着，该机构的记录状况极差，审计师无法形成审计意见。

今年，NHLS还错过了向审计长办公室提交2025/26年度财务报表的法定截止日期，并且尚未完成年度报告。议会委员会上周决定不审议该机构关于报告的陈述，因为其财务报表未经审计。

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省级债务与实验室运作

NHLS发言人表示，该机构预计将在11月前完成2025/26年度报告。他称，结果恶化与长期存在的内部控制薄弱问题有关，部分必要改革需要进行多年的机构改革。

他指出，审计意见主要涉及财务管理和供应链管理，而非实验室检测的科学准确性。NHLS每年开展超过1.4亿项检测。

国家财政部向议会表示，截至6月，各省卫生部门对NHLS的欠款为106亿兰特，而在2023/24财年末为78亿兰特。欠款最多的是豪登省——35亿兰特、夸祖鲁-纳塔尔省——12亿兰特，以及东开普省——10亿兰特。

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