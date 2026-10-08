法国国防参谋长法比安·芒东表示，德国决定退出联合主战地面作战系统（MGCS）项目。该项目原计划打造一套以新型坦克为核心的地面作战系统。

据阿纳多卢通讯社报道，芒东在法国国民议会听证会上作出上述表示。他称这是德国作出的重要选择，并指出，两国陆军多年来一直共同研究未来主战坦克应具备何种特点。

该项目于2017年启动

MGCS项目于2017年启动，旨在以一套以新型坦克为核心的地面作战系统取代法国的勒克莱尔坦克和德国的豹2坦克。据法国电视台BFMTV报道，该项目在工业工作分配、融资和技术方案方面遭遇延误和分歧。

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该系统的部署被推迟至2040年或2045年。芒东承认，德国退出对工业界而言不是好消息，同时强调，已经完成的工作使确定未来坦克的基本原则成为可能。

法国准备替换勒克莱尔坦克

这名法国将军表示，法国仍需要重型作战能力，包括坦克火力。他还支持开发配备机器人、人工智能和更广泛数据共享功能的额外平台，这些平台的操作可能需要较少的军人。

芒东表示，勒克莱尔坦克的逐步退役应于2038年开始。他说，法国必须在2027年启动研究，为这一期限做好准备。阿纳多卢通讯社指出，这一声明是在四个月前未来空战系统项目失败后，法德防务合作遭遇的又一次挫折。该项目还涉及西班牙，原计划研制新一代战斗机，在2040年代取代“阵风”和“欧洲战斗机”。

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