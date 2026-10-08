У Франції начальник Штабу оборони Фаб'єн Мандон заявив, що Німеччина вирішила вийти зі спільної програми Main Ground Combat System (MGCS). Вона передбачала створення наземної бойової системи, центральним елементом якої мав стати новий танк.

Як повідомляє Anadolu Agency, Мандон сказав про це під час слухань у Національних зборах Франції. Він назвав це важливим вибором Німеччини та зазначив, що сухопутні сили двох країн кілька років спільно працювали над визначенням того, яким має бути майбутній бойовий танк.

Програму запустили у 2017 році

Програму MGCS започаткували 2017 року для заміни французьких танків Leclerc і німецьких Leopard 2 наземною бойовою системою з новим танком у центрі. За даними французького телеканалу BFMTV, проєкт зазнавав затримок і розбіжностей щодо розподілу промислових робіт, фінансування та технологічних рішень.

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Розгортання системи відкладали до 2040 або 2045 року. Мандон визнав, що вихід Німеччини не є доброю новиною для промисловості, водночас наголосивши: виконана робота дала змогу визначити основні принципи майбутнього танка.

Франція готується до заміни Leclerc

За словами французького генерала, Франції й надалі потрібні важкі бойові спроможності, зокрема танкова вогнева міць. Він також підтримав розвиток додаткових платформ із роботами, штучним інтелектом і ширшим обміном даними, для експлуатації яких потенційно знадобиться менше військових.

Мандон повідомив, що поступове виведення Leclerc з експлуатації має початися у 2038 році. За його словами, Франція повинна розпочати дослідження у 2027 році, щоб підготуватися до цього терміну. Anadolu Agency зазначає, що ця заява стала черговою невдачею франко-німецької оборонної співпраці після провалу проєкту Future Combat Air System чотирма місяцями раніше. Програма, до якої також була залучена Іспанія, мала розробити винищувач нового покоління для заміни Rafale та Eurofighter у 2040-х роках.

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