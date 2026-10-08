Во Франции начальник Штаба обороны Фабьен Мандон заявил, что Германия решила выйти из совместной программы Main Ground Combat System (MGCS). Она предусматривала создание наземной боевой системы, центральным элементом которой должен был стать новый танк.

Как сообщает Anadolu Agency, Мандон сказал об этом во время слушаний в Национальном собрании Франции. Он назвал это важным выбором Германии и отметил, что сухопутные войска двух стран несколько лет совместно работали над определением того, каким должен быть будущий основной боевой танк.

Программу запустили в 2017 году

Программа MGCS была запущена в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 наземной боевой системой с новым танком в центре. По данным французского телеканала BFMTV, проект сталкивался с задержками и разногласиями по поводу распределения промышленных работ, финансирования и технологических решений.

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Развертывание системы отложили до 2040 или 2045 года. Мандон признал, что выход Германии не является хорошей новостью для промышленности, одновременно подчеркнув, что выполненная работа позволила определить основные принципы будущего танка.

Франция готовится к замене Leclerc

По словам французского генерала, Франции по-прежнему необходимы тяжелые боевые возможности, в том числе танковая огневая мощь. Он также поддержал разработку дополнительных платформ с роботами, искусственным интеллектом и более широким обменом данными, для эксплуатации которых потенциально потребуется меньше военнослужащих.

Мандон сообщил, что постепенный вывод Leclerc из эксплуатации должен начаться в 2038 году. По его словам, Франция должна начать исследования в 2027 году, чтобы подготовиться к этому сроку. Anadolu Agency отмечает, что это заявление стало очередной неудачей франко-германского оборонного сотрудничества после провала проекта Future Combat Air System четырьмя месяцами ранее. Программа, в которой также участвовала Испания, должна была разработать истребитель нового поколения для замены Rafale и Eurofighter в 2040-х годах.

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