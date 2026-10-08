We Francji szef Sztabu Obrony Fabien Mandon oświadczył, że Niemcy zdecydowały się wycofać ze wspólnego programu Main Ground Combat System (MGCS). Zakładał on stworzenie lądowego systemu bojowego, którego centralnym elementem miał być nowy czołg.

Jak informuje Anadolu Agency, Mandon powiedział o tym podczas przesłuchań w Zgromadzeniu Narodowym Francji. Nazwał to ważnym wyborem Niemiec i zaznaczył, że wojska lądowe obu państw przez kilka lat wspólnie pracowały nad określeniem, jaki powinien być przyszły czołg podstawowy.

Program uruchomiono w 2017 roku

Program MGCS rozpoczęto w 2017 roku, aby zastąpić francuskie czołgi Leclerc i niemieckie Leopard 2 lądowym systemem bojowym z nowym czołgiem w centrum. Według francuskiej stacji telewizyjnej BFMTV projekt doświadczał opóźnień i sporów dotyczących podziału prac przemysłowych, finansowania oraz rozwiązań technologicznych.

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Rozmieszczenie systemu odłożono do 2040 lub 2045 roku. Mandon przyznał, że wycofanie się Niemiec nie jest dobrą wiadomością dla przemysłu, jednocześnie podkreślając, że wykonane prace umożliwiły określenie podstawowych zasad przyszłego czołgu.

Francja przygotowuje się do zastąpienia Leclerca

Według francuskiego generała Francja nadal potrzebuje ciężkich zdolności bojowych, w tym siły ognia czołgów. Poparł również rozwój dodatkowych platform z robotami, sztuczną inteligencją i szerszą wymianą danych, do obsługi których potencjalnie może być potrzebnych mniej żołnierzy.

Mandon poinformował, że stopniowe wycofywanie Leclerców ze służby powinno rozpocząć się w 2038 roku. Według niego Francja musi rozpocząć badania w 2027 roku, aby przygotować się do tego terminu. Anadolu Agency zaznacza, że oświadczenie to było kolejnym niepowodzeniem francusko-niemieckiej współpracy obronnej po fiasku projektu Future Combat Air System cztery miesiące wcześniej. Program, w który zaangażowana była również Hiszpania, miał opracować myśliwiec nowej generacji, który w latach 2040. zastąpi Rafale i Eurofightera.

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