加利福尼亚州州长加文·纽森支持第42号提案（Proposition 42）。这是一项选举倡议，将禁止另一项州提案所设想的对亿万富翁进行追溯征税。若获选民批准，该限制将适用于截至2026年1月1日居住在加利福尼亚州的亿万富翁。

第42号提案的内容

据《国会山报》报道，第42号提案由谷歌联合创始人谢尔盖·布林资助。该倡议还规定，在退休人员从这些资产获得收入之前，禁止对个人财产征收新税，包括退休储蓄和401(k)账户，以及其他投资。

在倡议支持者发布的一份声明中，纽森表示，加州居民为退休和生活需求而储蓄的资金应受到保护，免受新的州税影响，以便人们在需要时能够使用这些资金。

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围绕该税的争议

这项被称为《亿万富翁税法案》（Billionaire Tax Act）的倡议规定一次性征收5%的税。拟将所征资金的90%用于医疗保健项目，另外10%用于食品援助或教育项目。

纽森此前反对这项税收倡议。今年6月，他写道，加州不应以这种方式确定预算优先事项，同时呼吁在美国全国层面向亿万富翁征税。

该倡议使加州民主党人出现分歧：其中一些人认为，它可能促使亿万富翁离开该州，尤其是离开硅谷。布林此前警告称，这项税收将损害加州企业，并迫使公司高管迁居。与此同时，该倡议获得了SEIU-UHW工会、国会议员罗·卡纳和参议员伯尼·桑德斯的支持。根据加州大学伯克利分校Citrin公共舆论研究中心和POLITICO进行的一项民调，45%的加州登记选民支持该税，43%反对，12%未决定。

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