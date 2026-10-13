Gubernator Kalifornii Gavin Newsom poparł Proposition 42 — inicjatywę wyborczą, która zakazywałaby retrospektywnego opodatkowania miliarderów przewidzianego w innej propozycji stanowej. Jeśli wyborcy ją zatwierdzą, ograniczenie będzie dotyczyć miliarderów, którzy mieszkali w Kalifornii na dzień 1 stycznia 2026 roku.

Co przewiduje Proposition 42

Jak informuje The Hill, Proposition 42 sfinansował współzałożyciel Google Sergey Brin. Inicjatywa przewiduje także zakaz nowych podatków od majątku osobistego, w tym oszczędności emerytalnych i kont 401(k), do czasu uzyskania przez emerytów dochodu z tych aktywów, a także od innych inwestycji.

W oświadczeniu rozpowszechnionym przez zwolenników inicjatywy Newsom powiedział, że oszczędności Kalifornijczyków na emeryturę i potrzeby życiowe powinny być chronione przed nowymi podatkami stanowymi, aby ludzie mogli skorzystać z tych środków, gdy ich potrzebują.

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Spór o podatek

Inicjatywa znana jako Billionaire Tax Act przewiduje jednorazowy podatek w wysokości 5%. Dziewięćdziesiąt procent zebranych środków proponuje się przeznaczyć na programy ochrony zdrowia, a kolejne 10% — na pomoc żywnościową lub programy edukacyjne.

Newsom wcześniej sprzeciwiał się inicjatywie podatkowej. W czerwcu pisał, że Kalifornia nie powinna w ten sposób określać priorytetów budżetowych, jednocześnie wzywając do wprowadzenia podatku dla miliarderów na poziomie ogólnokrajowym w USA.

Inicjatywa podzieliła demokratów w Kalifornii: część z nich uważa, że może ona skłonić miliarderów do opuszczenia stanu, zwłaszcza Doliny Krzemowej. Brin wcześniej ostrzegał, że podatek zaszkodzi biznesowi w Kalifornii i zmusi kierowników firm do przeprowadzki. Jednocześnie inicjatywę poparli związek zawodowy SEIU-UHW, kongresmen Ro Khanna i senator Bernie Sanders. Według sondażu UC Berkeley Citrin Center for Public Opinion Research i POLITICO 45% zarejestrowanych wyborców w Kalifornii popierało podatek, 43% było przeciw, a 12% nie miało zdania.

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