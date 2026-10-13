Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом поддержал Proposition 42 — избирательную инициативу, которая запретит ретроактивное налогообложение миллиардеров, предусмотренное другим предложением штата. В случае одобрения избирателями ограничение будет касаться миллиардеров, проживавших в Калифорнии по состоянию на 1 января 2026 года.

Что предусматривает Proposition 42

Как сообщает The Hill, Proposition 42 финансировал сооснователь Google Сергей Брин. Инициатива также предусматривает запрет на новые налоги на личное имущество, в том числе на пенсионные накопления и счета 401(k), до получения пенсионерами дохода от этих активов, а также на другие инвестиции.

В заявлении, распространенном сторонниками инициативы, Ньюсом сказал, что сбережения калифорнийцев на пенсию и жизненные нужды должны быть защищены от новых налогов штата, чтобы люди могли воспользоваться этими средствами при необходимости.

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Спор о налоге

Инициатива, известная как Billionaire Tax Act, предусматривает единовременный налог в размере 5%. Девяносто процентов собранных средств предлагают направить на программы здравоохранения, еще 10% — на продовольственную помощь или образовательные программы.

Ньюсом ранее выступал против налоговой инициативы. В июне он писал, что Калифорния не должна определять бюджетные приоритеты таким способом, одновременно призывая ввести налог для миллиардеров на общенациональном уровне в США.

Инициатива разделила демократов Калифорнии: часть из них считает, что она может побудить миллиардеров покинуть штат, особенно Кремниевую долину. Брин ранее предупреждал, что налог навредит бизнесу Калифорнии и заставит руководителей компаний переезжать. В то же время инициативу поддержали профсоюз SEIU-UHW, конгрессмен Ро Ханна и сенатор Берни Сандерс. Согласно опросу UC Berkeley Citrin Center for Public Opinion Research и POLITICO, 45% зарегистрированных избирателей Калифорнии поддерживали налог, 43% были против, а 12% не определились.

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