在挪威，诺贝尔委员会将2026年诺贝尔和平奖授予南非法官纳瓦内特姆·皮莱，她被称为纳维。她因推动和平与国际法所作的努力而获奖，《耶路撒冷邮报》报道。

皮莱此前曾担任联合国人权事务高级专员，并担任国际刑事法院法官。后来，她领导了联合国关于被占领巴勒斯坦领土、包括东耶路撒冷问题的独立国际调查委员会。

以色列的反应

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡称皮莱对以色列缺乏容忍，并称诺贝尔委员会成员作出了错误决定。以色列政府首脑办公室表示，该委员会已经失去了道德准则。

以色列外交部也谴责授予该奖项，指责皮莱散布虚假说法以及对以色列的敌意。该部门驳回了由她领导的委员会的结论。该委员会的报告称，以色列在加沙实施了种族灭绝，而包括内塔尼亚胡在内的该国高级官员煽动了此类行为。

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诺贝尔委员会表示，皮莱让国家和国家领导人承担责任，为暴力和冲突受害者带来希望，并在其职业生涯中展现了道德一致性。委员会还提及她早期的人权工作，包括为纳尔逊·曼德拉和其他反对种族隔离的人士辩护。

特朗普的声明及对国际刑事法院的制裁

美国总统唐纳德·特朗普在纽约州锡拉丘兹的一场竞选集会上批评了诺贝尔委员会的决定。他表示，该奖本应授予美国，实际上也应授予他本人，并称自己此前没有听说过皮莱。特朗普称委员会的决定是挪威的耻辱。

在宣布获奖者数小时后，特朗普政府对国际刑事法院实施了制裁。美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，华盛顿将禁止与国际刑事法院开展业务，以限制该机构的资源和工作。国际刑事法院副检察官纳兹哈特·沙米姆·汗谴责这些制裁，并表示它们不会阻止法院的活动。

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