W Norwegii Komitet Noblowski przyznał Pokojową Nagrodę Nobla za 2026 rok południowoafrykańskiej sędzi Navanethem Pillay, znanej jako Navi. Nagrodę otrzymała za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego, informuje „Jerusalem Post”.

Pillay była wcześniej Wysoką Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka oraz sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego. Później stanęła na czele Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanego Terytorium Palestyńskiego, w tym Jerozolimy Wschodniej.

Reakcja Izraela

Premier Izraela Binjamin Netanjahu nazwał Pillay osobą nietolerancyjną wobec Izraela, a członków Komitetu Noblowskiego — osobami, które podjęły błędną decyzję. Biuro szefa izraelskiego rządu oświadczyło, że komitet utracił moralny kompas.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela również potępiło przyznanie nagrody, oskarżając Pillay o rozpowszechnianie fałszywych twierdzeń i wrogości wobec Izraela. Resort odrzucił ustalenia komisji, której przewodniczyła. W raporcie tej komisji stwierdzono, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Gazie, a wysokiej rangi urzędnicy państwowi, w tym Netanjahu, podżegali do takich działań.

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Komitet Noblowski oświadczył, że Pillay pociągała państwa i przywódców narodowych do odpowiedzialności, dawała nadzieję ofiarom przemocy i konfliktów oraz wykazywała moralną konsekwencję przez całą karierę. Komitet wspomniał również o jej wczesnej działalności na rzecz praw człowieka, w tym o obronie Nelsona Mandeli i innych przeciwników apartheidu.

Wypowiedzi Trumpa i sankcje przeciwko MTK

Prezydent USA Donald Trump skrytykował decyzję Komitetu Noblowskiego podczas wiecu wyborczego w Syracuse w stanie Nowy Jork. Oświadczył, że nagroda powinna zostać przyznana Stanom Zjednoczonym i w praktyce jemu, a także powiedział, że wcześniej nie słyszał o Pillay. Trump nazwał decyzję komitetu hańbą dla Norwegii.

Kilka godzin po ogłoszeniu laureatki administracja Trumpa nałożyła sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że Waszyngton zakaże operacji z MTK, aby ograniczyć zasoby i działalność tej instytucji. Zastępczyni prokuratora MTK Nazhat Shameem Khan potępiła sankcje i oświadczyła, że nie powstrzymają one działalności trybunału.

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