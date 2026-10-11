В Норвегии Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2026 года южноафриканской судье Наванетем Пиллэй, известной как Нави. Награду ей присудили за усилия по содействию миру и международному праву, сообщает Jerusalem Post.

Пиллэй ранее была Верховным комиссаром ООН по правам человека и судьей Международного уголовного суда. Позднее она возглавила Независимую международную комиссию ООН по расследованию в отношении оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Реакция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Пиллэй нетерпимой к Израилю, а членов Нобелевского комитета — принявшими ошибочное решение. В офисе главы израильского правительства заявили, что комитет утратил моральные ориентиры.

МИД Израиля также осудил присуждение премии, обвинив Пиллэй в распространении ложных утверждений и враждебности к Израилю. Ведомство отвергло выводы комиссии, которую она возглавляла. В докладе этой комиссии утверждалось, что Израиль совершил геноцид в Газе, а высокопоставленные должностные лица страны, в том числе Нетаньяху, подстрекали к таким действиям.

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Нобелевский комитет заявил, что Пиллэй привлекала государства и национальных лидеров к ответственности, давала надежду жертвам насилия и конфликтов и демонстрировала моральную последовательность на протяжении карьеры. Комитет также упомянул ее раннюю правозащитную работу, в том числе защиту Нельсона Манделы и других противников апартеида.

Заявления Трампа и санкции против МУС

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Нобелевского комитета во время предвыборного митинга в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк. Он заявил, что премию следовало присудить Соединенным Штатам и фактически ему, а также сказал, что ранее не слышал о Пиллэй. Трамп назвал решение комитета позором для Норвегии.

Через несколько часов после объявления лауреатки администрация Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон запретит операции с МУС, чтобы ограничить ресурсы и работу учреждения. Заместитель прокурора МУС Назхат Шамим Хан осудила санкции и заявила, что они не остановят деятельность суда.

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