波兰最高审计署（NIK）建议紧急将国土防卫部队（WOT）置于波兰武装部队总参谋长的指挥之下。审计发现，该部队在训练和运作方面存在多项违规问题，Interia报道。

审计结论

NIK审查了WOT在2023年至2025年期间是否具备执行任务的能力。审计人员尤其评估了该部队发展、组织架构以及军事装备配置的规划。他们还研究了装备储存和维护条件、轮换训练的开展情况、军人和部队应对危机情况的准备程度，以及国防部长的监督。

审计涵盖WOT司令部和四个旅：第16下西里西亚旅、第11小波兰旅、第1波德拉谢旅和第4瓦尔米亚-马祖里旅。该部队是在一个分五个阶段实施的项目框架内组建的。

审计署还建议核查规范WOT活动和使用的文件是否正确、最新且相互一致。其他建议包括评估各个部队和单位的现有能力，审查该部队进一步建设的原则，并完善对其任务的监督、检查和监测体系。

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移交指挥被推迟

直接隶属波兰国防部长的WOT原计划在该部队于当年6月完成认证后，于2024年8月14日纳入总体指挥体系。然而，波兰武装部队总参谋部宣布推迟这一期限。

原因是围绕新指挥体系的讨论，该体系 предусматривает组建武装部队军种联合司令部。总参谋部指出，如果指挥体系发生变化，将WOT划归其管辖可能需要再次审查。此外，还涉及需要进行立法修改，以及考虑认证意见，主要是涉及在最后阶段组建的旅。

与此同时，NIK积极评价了WOT在和平时期危机管理中的工作。该部队超过1.5万名军人参与了“凤凰”行动，以消除2024年洪灾的后果。审计结果的很大一部分未予公开：提供给旅指挥官的材料带有“限制”密级，而提供给WOT司令、国防部长的文件及有关审计结果的信息带有“机密”密级。

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