Польська NIK закликала терміново підпорядкувати ВТО Генштабу — Interia

У Польщі Найвища контрольна палата (NIK) рекомендувала терміново передати Війська територіальної оборони (WOT) під командування начальника Генерального штабу Війська Польського. Перевірка встановила низку порушень у підготовці та функціонуванні формування, повідомляє Interia.

Висновки перевірки

NIK перевіряла, чи досягли WOT спроможності виконувати свої завдання у 2023–2025 роках. Контролери, зокрема, оцінювали планування розвитку формування, організаційних структур і оснащення військовою технікою. Також вони вивчали умови зберігання та обслуговування техніки, проведення ротаційних навчань, готовність військовослужбовців і підрозділів до кризових ситуацій, а також нагляд з боку міністра національної оборони.

Перевірка охопила Командування WOT та чотири бригади: 16-ту Нижньосілезьку, 11-ту Малопольську, 1-шу Підляську і 4-ту Вармінсько-Мазурську. Формування створювали в межах п’ятиетапного проєкту.

Палата також порадила перевірити, чи є документи, що регулюють діяльність і застосування WOT, коректними, актуальними та узгодженими між собою. Серед інших рекомендацій — оцінити наявні спроможності окремих частин і підрозділів, переглянути засади подальшої розбудови формування та вдосконалити систему нагляду, контролю й моніторингу його завдань.

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Передачу командуванню відклали

WOT, які безпосередньо підпорядковуються міністру національної оборони Польщі, планували включити до загальної системи командування 14 серпня 2024 року — після сертифікації формування в червні того року. Однак Генеральний штаб Війська Польського повідомив про перенесення строку.

Причиною стала дискусія щодо нової системи управління, яка передбачає створення Об’єднаного командування видів збройних сил. Генштаб зазначав, що передача WOT у його підпорядкування могла б вимагати нового перегляду в разі зміни системи командування. Також ішлося про необхідність законодавчих змін і врахування зауважень сертифікації, передусім щодо бригад, сформованих на останньому етапі.

Водночас NIK позитивно оцінила роботу WOT у кризовому управлінні в мирний час. Понад 15 тисяч військовослужбовців формування залучали до операції «Фенікс» із ліквідації наслідків повені 2024 року. Значна частина результатів аудиту не оприлюднюється: матеріали для командирів бригад мають обмежувальний гриф, а документи для командувача WOT, міністра оборони та інформація про результати перевірки — гриф «таємно».

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