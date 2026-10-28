В Польше Высшая контрольная палата (NIK) рекомендовала срочно передать Войска территориальной обороны (WOT) под командование начальника Генерального штаба Войска Польского. Проверка выявила ряд нарушений в подготовке и функционировании формирования, сообщает Interia.

Выводы проверки

NIK проверяла, достигли ли WOT способности выполнять свои задачи в 2023–2025 годах. Контролеры, в частности, оценивали планирование развития формирования, организационных структур и оснащения военной техникой. Они также изучали условия хранения и обслуживания техники, проведение ротационных учений, готовность военнослужащих и подразделений к кризисным ситуациям, а также надзор со стороны министра национальной обороны.

Проверка охватила Командование WOT и четыре бригады: 16-ю Нижнесилезскую, 11-ю Малопольскую, 1-ю Подляскую и 4-ю Варминьско-Мазурскую. Формирование создавалось в рамках пятиэтапного проекта.

Палата также посоветовала проверить, являются ли документы, регулирующие деятельность и применение WOT, корректными, актуальными и согласованными между собой. Среди других рекомендаций — оценить существующие возможности отдельных формирований и подразделений, пересмотреть принципы дальнейшего развития формирования и усовершенствовать систему надзора, контроля и мониторинга его задач.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Передачу в подчинение отложили

WOT, которые непосредственно подчиняются министру национальной обороны Польши, планировали включить в общую систему командования 14 августа 2024 года — после сертификации формирования в июне того же года. Однако Генеральный штаб Войска Польского сообщил о переносе срока.

Причиной стала дискуссия о новой системе управления, предусматривающей создание Объединенного командования видов вооруженных сил. Генштаб отмечал, что передача WOT в его подчинение могла бы потребовать нового пересмотра в случае изменения системы командования. Также речь шла о необходимости законодательных изменений и учете замечаний сертификации, прежде всего касающихся бригад, сформированных на последнем этапе.

В то же время NIK положительно оценила работу WOT в кризисном управлении в мирное время. Более 15 тысяч военнослужащих формирования были привлечены к операции «Феникс» по ликвидации последствий наводнения 2024 года. Значительная часть результатов аудита не обнародуется: материалы для командиров бригад имеют гриф ограниченного доступа, а документы для командующего WOT, министра обороны и информация о результатах проверки — гриф «секретно».

Читай нас в