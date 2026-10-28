W Polsce Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zaleciła pilne przekazanie Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) pod dowództwo Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości w przygotowaniu i funkcjonowaniu formacji, informuje Interia.

Wnioski z kontroli

NIK sprawdzała, czy WOT osiągnęły zdolność do wykonywania swoich zadań w latach 2023–2025. Kontrolerzy oceniali między innymi planowanie rozwoju formacji, struktur organizacyjnych i wyposażenia w sprzęt wojskowy. Badali również warunki przechowywania i obsługi sprzętu, prowadzenie szkoleń rotacyjnych, gotowość żołnierzy i jednostek do sytuacji kryzysowych, a także nadzór ministra obrony narodowej.

Kontrola objęła Dowództwo WOT oraz cztery brygady: 16. Dolnośląską, 11. Małopolską, 1. Podlaską i 4. Warmińsko-Mazurską. Formację tworzono w ramach pięcioetapowego projektu.

Izba zaleciła także sprawdzenie, czy dokumenty regulujące działalność i użycie WOT są prawidłowe, aktualne i wzajemnie spójne. Wśród innych rekomendacji znalazły się: ocena istniejących zdolności poszczególnych formacji i jednostek, przegląd zasad dalszej rozbudowy formacji oraz doskonalenie systemu nadzoru, kontroli i monitorowania jej zadań.

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Przekazanie pod dowództwo odłożono

WOT, które bezpośrednio podlegają polskiemu ministrowi obrony narodowej, planowano włączyć do ogólnego systemu dowodzenia 14 sierpnia 2024 roku — po certyfikacji formacji w czerwcu tego samego roku. Jednak Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował o przesunięciu terminu.

Powodem była dyskusja dotycząca nowego systemu dowodzenia, który przewiduje utworzenie Połączonego Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych. Sztab Generalny wskazywał, że przekazanie WOT pod jego zwierzchnictwo mogłoby wymagać ponownego przeglądu w przypadku zmiany systemu dowodzenia. Chodziło także o konieczność zmian legislacyjnych i uwzględnienie uwag z certyfikacji, przede wszystkim dotyczących brygad utworzonych na ostatnim etapie.

Jednocześnie NIK pozytywnie oceniła pracę WOT w zarządzaniu kryzysowym w czasie pokoju. Ponad 15 tys. żołnierzy formacji zaangażowano w operację „Feniks” mającą na celu usunięcie skutków powodzi z 2024 roku. Znaczna część wyników audytu nie została upubliczniona: materiały dla dowódców brygad mają klauzulę „zastrzeżone”, a dokumenty dla dowódcy WOT, ministra obrony oraz informacje o wynikach kontroli — klauzulę „tajne”.

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