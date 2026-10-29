在美国，37岁的萨利姆·赛义德因在COVID-19疫情期间诈骗明尼苏达州一项联邦儿童营养计划，被判处30年监禁。赛义德经营明尼阿波利斯的Safari Restaurant。据半岛电视台报道，他在一项计划中扮演关键角色，该计划为据称向低收入家庭儿童提供的餐食申请报销。

虚假报销申请

检方表示，赛义德对4400万美元的诈骗负责，其中包括他拉拢参与该计划的人员所实施的行为。在21个月内，他提交了数千份虚假报销申请。文件中列有儿童姓名，而检方称这些儿童并不存在。

检方称，赛义德声称每天发放6000份餐食，而联邦调查局的摄像头记录到每天约有40人前来领取食物。在2025年的审判期间，赛义德否认指控，并称很大一部分食物被送往餐厅以外的地点。不过，在宣判时，他表达了悔意。

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Feeding Our Future案的判决

赛义德的辩护律师巴里·佐恩请求判处12年监禁，并不同意检方将其称为该计划组织者的评估。根据当局的数据，赛义德将非法获得的资金用于购买一栋价值120万美元的房屋、商业地产和一辆价值8.7万美元的皮卡。

赛义德于2025年与非营利组织Feeding Our Future负责人艾米·博克一同被判有罪。博克正在服42年监禁，且被责令返还2.42亿美元。州审计人员发现，明尼苏达州教育部收到过大量针对Feeding Our Future的投诉，但经常建议该组织自行监督其活动。

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