Salim Said skazany w USA na 30 lat za oszustwo — Al Jazeera
W USA 37-letni Salim Said został skazany na 30 lat więzienia za oszustwo związane z federalnym programem żywienia dzieci w stanie Minnesota podczas pandemii COVID-19. Said prowadził restaurację Safari Restaurant w Minneapolis i, według Al Jazeery, odgrywał kluczową rolę w procederze, w ramach którego występowano o zwrot kosztów za posiłki rzekomo wydawane dzieciom z rodzin o niskich dochodach.
Fikcyjne wnioski o zwrot kosztów
Prokuratura oświadczyła, że Said odpowiadał za oszustwo na kwotę 44 mln dolarów, w tym za działania osób, które zaangażował w proceder. W ciągu 21 miesięcy składał tysiące fałszywych wniosków o rekompensatę. W dokumentach wskazywano dzieci, które, według oskarżenia, nie istniały.
Według prokuratorów Said twierdził, że codziennie wydawano 6 tys. porcji jedzenia, podczas gdy kamery FBI zarejestrowały około 40 osób dziennie przychodzących po żywność. Podczas procesu w 2025 roku Said zaprzeczał zarzutom i twierdził, że znaczną część żywności dostarczano poza restaurację. Jednak podczas ogłaszania wyroku wyraził skruchę.
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Wyroki w sprawie Feeding Our Future
Obrońca Saida, Barry Zoun, wnosił o karę 12 lat pozbawienia wolności i nie zgadzał się z oceną prokuratury, która nazwała go organizatorem procederu. Według władz Said przeznaczył nielegalnie uzyskane środki na dom o wartości 1,2 mln dolarów, nieruchomości komercyjne i pickupa za 87 tys. dolarów.
Said został uznany za winnego w 2025 roku wraz z Aimee Bock, szefową organizacji non-profit Feeding Our Future. Odbywa ona karę 42 lat więzienia, a także nakazano jej zwrócić 242 mln dolarów. Audytorzy stanowi ustalili, że Departament Edukacji Minnesoty otrzymał liczne skargi dotyczące Feeding Our Future, lecz często proponował organizacji, by samodzielnie kontrolowała swoją działalność.