Саліма Саїда у США засудили на 30 років за шахрайство — Al Jazeera

У США 37-річного Саліма Саїда засудили до 30 років ув’язнення за шахрайство з федеральною програмою харчування дітей у штаті Міннесота під час пандемії COVID-19. Саїд керував рестораном Safari Restaurant у Міннеаполісі та, за даними Al Jazeera, відігравав ключову роль у схемі, за якою вимагали відшкодування коштів за нібито надане харчування дітям із малозабезпечених родин.

Фіктивні заявки на відшкодування

Прокуратура заявила, що Саїд відповідав за шахрайство на 44 млн доларів, зокрема за дії людей, яких він залучив до схеми. Протягом 21 місяця він подавав тисячі неправдивих заявок на компенсацію. У документах зазначалися діти, які, за твердженням обвинувачення, не існували.

За версією прокурорів, Саїд заявляв про щоденну роздачу 6 тисяч порцій їжі, водночас камери ФБР зафіксували близько 40 людей на день, які приходили по харчі. Під час судового розгляду 2025 року Саїд заперечував звинувачення і стверджував, що значну частину їжі доставляли поза межі ресторану. Однак під час винесення вироку він висловив каяття.

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Вироки у справі Feeding Our Future

Захисник Саїда Баррі Зоун просив призначити 12 років позбавлення волі та не погоджувався з оцінкою прокуратури, яка назвала його організатором схеми. За даними влади, кошти, отримані незаконно, Саїд витратив на будинок вартістю 1,2 млн доларів, комерційну нерухомість і пікап за 87 тисяч доларів.

Саїда визнали винним у 2025 році разом із керівницею некомерційної організації Feeding Our Future Еймі Бок. Вона відбуває 42-річний строк ув’язнення, а також отримала наказ повернути 242 млн доларів. Аудитори штату встановили, що департамент освіти Міннесоти отримував численні скарги на Feeding Our Future, але часто пропонував організації самостійно контролювати свою діяльність.

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