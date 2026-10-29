В США 37-летнего Салима Саида приговорили к 30 годам лишения свободы за мошенничество с федеральной программой питания детей в штате Миннесота во время пандемии COVID-19. Саид управлял рестораном Safari Restaurant в Миннеаполисе и, по данным Al Jazeera, играл ключевую роль в схеме, по которой запрашивалось возмещение средств за якобы предоставленное питание детям из малообеспеченных семей.

Фиктивные заявки на возмещение

Прокуратура заявила, что Саид отвечал за мошенничество на 44 млн долларов, в том числе за действия людей, которых он вовлек в схему. В течение 21 месяца он подавал тысячи ложных заявок на компенсацию. В документах указывались дети, которые, по утверждению обвинения, не существовали.

По версии прокуроров, Саид заявлял о ежедневной раздаче 6 тысяч порций еды, в то время как камеры ФБР зафиксировали около 40 человек в день, приходивших за едой. Во время судебного разбирательства в 2025 году Саид отрицал обвинения и утверждал, что значительную часть еды доставляли за пределы ресторана. Однако при вынесении приговора он выразил раскаяние.

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Приговоры по делу Feeding Our Future

Защитник Саида Барри Зоун просил назначить 12 лет лишения свободы и не соглашался с оценкой прокуратуры, которая назвала его организатором схемы. По данным властей, Саид потратил незаконно полученные средства на дом стоимостью 1,2 млн долларов, коммерческую недвижимость и пикап за 87 тысяч долларов.

Саида признали виновным в 2025 году вместе с руководительницей некоммерческой организации Feeding Our Future Эйми Бок. Она отбывает 42-летний срок лишения свободы, а также получила предписание вернуть 242 млн долларов. Аудиторы штата установили, что департамент образования Миннесоты получал многочисленные жалобы на Feeding Our Future, но часто предлагал организации самостоятельно контролировать свою деятельность.

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