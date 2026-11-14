在波兰别乌哈图夫，PGE GiEK Skra别乌哈图夫在TAURON Liga第六轮比赛中以3比1击败Energa Indykpol AZS奥尔什丁。经历此前两场失利后，这支别乌哈图夫球队以25:20、21:25、25:18、25:22赢下各局，升至积分榜第四位。

据Interia Sport报道，首局中，来自奥尔什丁的客队追回3分，并凭借莫里茨·卡利策克的一记发球得分以17:15领先。不过，主队教练克日什托夫·斯泰尔马赫叫暂停后，斯克拉成功扭转了该局局势：阿兰·索萨通过发球追平比分，马特乌什·诺瓦克则贡献了一次拦网。

奥尔什丁将比赛比分扳平

第二局，AZS以15:11领先，其中包括帕维尔·切希利克的两记发球得分。斯克拉球员在接发球方面遇到困难，而对手提高了进攻效率。客队以25:21赢下这一局。保加利亚接应迪米塔尔·迪米特洛夫在奥尔什丁队完成首秀，并短暂登场。

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AZS在赛季开始阶段缺少主力二传约翰内斯·蒂勒，他尚未准备好出战，同时也缺少接应扬·哈德拉瓦。该媒体称，哈德拉瓦在赛季较晚开始后跟腱断裂，俱乐部邀请迪米特洛夫作为替代者。

主队赢下随后两局

第三局，安托万·波特龙的高效进攻帮助斯克拉取得领先，主队以25:18获胜。第四局，AZS以调整后的阵容开局，迪米特洛夫和塞韦林·利平斯基登场，并以8:4领先。斯克拉在14:14追平比分并取得领先。格热戈日·沃马奇两次完成拦网，比赛最终以主队25:22获胜告终。巴西球员阿兰获得最有价值球员奖。

在这一结果后，只有上赛季的三支奖牌获得者排名在斯克拉之前，而Energa Indykpol AZS奥尔什丁仍位居积分榜末位。

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