W Bełchatowie w Polsce PGE GiEK Skra Bełchatów pokonała Energa Indykpol AZS Olsztyn 3:1 w meczu szóstej kolejki TAURON Ligi. Po dwóch wcześniejszych porażkach zespół z Bełchatowa wygrał sety 25:20, 21:25, 25:18, 25:22 i awansował na czwarte miejsce w tabeli.

Jak informuje Interia Sport, w pierwszej partii goście z Olsztyna odrobili trzy punkty i po asie serwisowym Moritza Karlitzka objęli prowadzenie 17:15. Jednak po przerwie na żądanie trenera gospodarzy Krzysztofa Stelmacha Skrze udało się odwrócić losy seta: Alan Souza wyrównał wynik zagrywką, a Mateusz Nowak zapisał na koncie blok.

Olsztyn wyrównał wynik meczu

W drugim secie AZS prowadził 15:11, między innymi dzięki dwóm asom serwisowym Pawła Cieślika. Zawodnicy Skry mieli problemy z przyjęciem zagrywki, podczas gdy rywale poprawili skuteczność w ataku. Goście wygrali tę partię 25:21. W zespole z Olsztyna zadebiutował bułgarski atakujący Dimitar Dimitrov, który pojawił się na boisku na krótko.

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AZS rozpoczyna sezon bez podstawowego rozgrywającego Johannesa Tille, który nie jest jeszcze gotowy do gry, a także bez atakującego Jana Hadravy. Według publikacji Hadrava po późnym rozpoczęciu sezonu zerwał ścięgno Achillesa, a klub sprowadził Dimitrova jako zastępcę.

Gospodarze wygrali kolejne dwa sety

W trzecim secie Skrę do przodu poprowadziły skuteczne ataki Antoine'a Pothrona, a gospodarze zwyciężyli 25:18. W czwartej partii AZS rozpoczął w zmienionym składzie z Dimitrovem i Sewerynem Lipińskim, obejmując prowadzenie 8:4. Skrze udało się wyrównać na 14:14 i wyjść na prowadzenie. Grzegorz Łomacz dwukrotnie zapisał na koncie blok, a mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 25:22. Nagrodę dla najcenniejszego zawodnika otrzymał Brazylijczyk Alan.

Po tym wyniku Skrę wyprzedzają tylko trzej medaliści poprzedniego sezonu, natomiast Energa Indykpol AZS Olsztyn pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli.

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