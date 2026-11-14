Скра Белхатув обіграла AZS Ольштин і вийшла на четверте місце — Interia Sport

У Белхатуві, Польща, PGE GiEK Skra Белхатув перемогла Energa Indykpol AZS Ольштин з рахунком 3:1 у матчі шостого туру TAURON Liga. Після двох попередніх поразок команда з Белхатува здобула перемогу за сетами 25:20, 21:25, 25:18, 25:22 і піднялася на четверту позицію в таблиці.

Як повідомляє Interia Sport, у першій партії гості з Ольштина відіграли три очки та за ейсу Моріца Карліцека вийшли вперед — 17:15. Однак після тайм-ауту тренера господарів Кшиштофа Стельмаха Скрі вдалося переламати хід сету: Алан Соуза зрівняв рахунок подачею, а Матеуш Новак відзначився блоком.

Ольштин зрівняв рахунок у матчі

У другому сеті AZS повів 15:11, зокрема завдяки двом ейсам Павела Цесьліка. Гравці Скри мали проблеми з прийомом подач, тоді як суперник підвищив ефективність атаки. Цю партію гості виграли 25:21. У складі ольштинської команди дебютував болгарський діагональний Димитар Димитров, який вийшов на майданчик на короткий час.

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AZS проводить початок сезону без основного зв’язуючого Йоганнеса Тілле, який ще не готовий грати, а також без діагонального Яна Гадрави. За даними видання, Гадрава після пізнього старту сезону розірвав ахіллове сухожилля, а Димитрова клуб запросив як заміну.

Господарі виграли дві наступні партії

У третьому сеті Скру вперед повели результативні атаки Антуана Потрона, і господарі перемогли 25:18. У четвертій партії AZS почав у зміненому складі з Димитровим і Северином Ліпінським та повів 8:4. Скрі вдалося зрівняти рахунок за 14:14 і вийти вперед. Гжегож Ломач двічі відзначився блоком, а матч завершився перемогою господарів 25:22. Нагороду найціннішому гравцеві отримав бразилець Алан.

Після цього результату Скру випереджають лише три призери попереднього сезону, тоді як Energa Indykpol AZS Ольштин залишається на останньому місці таблиці.

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