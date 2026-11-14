В Белхатуве, Польша, PGE GiEK Skra Белхатув победила Energa Indykpol AZS Ольштын со счётом 3:1 в матче шестого тура TAURON Liga. После двух предыдущих поражений команда из Белхатува выиграла сеты 25:20, 21:25, 25:18, 25:22 и поднялась на четвёртую позицию в таблице.

Как сообщает Interia Sport, в первой партии гости из Ольштына отыграли три очка и после эйса Морица Карлицека вышли вперёд — 17:15. Однако после тайм-аута тренера хозяев Кшиштофа Стельмаха «Скре» удалось переломить ход сета: Алан Соуза сравнял счёт подачей, а Матеуш Новак отметился блоком.

Ольштын сравнял счёт в матче

Во втором сете AZS повёл 15:11, в том числе благодаря двум эйсам Павела Цесьлика. Игроки «Скры» испытывали проблемы с приёмом подач, тогда как соперник повысил эффективность атаки. Гости выиграли эту партию 25:21. В составе ольштынской команды дебютировал болгарский диагональный Димитар Димитров, который ненадолго вышел на площадку.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

AZS начинает сезон без основного связующего Йоханнеса Тилле, который ещё не готов играть, а также без диагонального Яна Гадравы. По данным издания, Гадрава после позднего старта сезона разорвал ахиллово сухожилие, а Димитрова клуб пригласил в качестве замены.

Хозяева выиграли следующие две партии

В третьем сете «Скру» вперёд вывели результативные атаки Антуана Потрона, и хозяева победили 25:18. В четвёртой партии AZS начал в изменённом составе с Димитровым и Северином Липиньским и повёл 8:4. «Скре» удалось сравнять счёт при 14:14 и выйти вперёд. Гжегож Ломач дважды отметился блоком, а матч завершился победой хозяев 25:22. Награду самому ценному игроку получил бразилец Алан.

После этого результата «Скру» опережают только три призёра предыдущего сезона, тогда как Energa Indykpol AZS Ольштын остаётся на последнем месте в таблице.

Читай нас в