比利时罢工扰乱交通和公共服务——阿纳多卢通讯社

10月12日星期一，比利时与ACOD工会有关联的工作人员举行全国性罢工，扰乱了公共交通、教育机构、邮政和市政服务的运作。此次行动是在反对政府政策、预算提案以及涉及公共部门工作人员的计划支出削减的背景下组织的。

铁路和城市交通限制

据阿纳多卢通讯社报道，比利时国家铁路公司SNCB表示，10列Intercity列车中有7列按照替代时刻表运行。与此同时，只有一半的地方列车投入运营，大多数高峰时段的额外班次被取消。

在佛兰德斯，运营商De Lijn表示，约40%的公交车和有轨电车未运营。该地区总体上约有61%的班次在运行。在瓦隆，运营商TEC警告称其整个网络都将出现中断，而布鲁塞尔运营商STIB未排除交通服务中断的可能性。

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学校、广播机构和市政服务

罢工还可能影响学校的运作，尤其是佛兰德教育网络GO!的机构，因为ACOD Education工会提交了罢工预警。公共广播机构VRT和RTBF遭遇了严重中断。

邮政运营商Bpost预计投递将出现干扰，类似于此前周五罢工期间发生的情况。在包括布鲁塞尔首都大区在内的多个市镇，生活垃圾收集可能出现中断。Brussels-Cleanliness服务机构警告称，恢复正常的垃圾清运时间表可能需要数天。

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