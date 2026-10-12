В Бельгии в понедельник, 12 октября, общенациональная забастовка работников, связанных с профсоюзом ACOD, нарушила работу общественного транспорта, учебных заведений, почтовых и коммунальных служб. Акцию организовали на фоне возражений против политики правительства, бюджетных предложений и запланированных сокращений расходов, касающихся работников государственного сектора.

Ограничения на железной дороге и в городском транспорте

По данным Anadolu Agency, Национальная железнодорожная компания Бельгии SNCB сообщила, что по альтернативному расписанию курсировали семь из десяти поездов Intercity. В то же время на маршруты вышла лишь половина местных поездов, а большинство дополнительных рейсов в часы пик отменили.

Во Фландрии перевозчик De Lijn заявил, что около 40% автобусов и трамваев не работали. В целом в регионе выполнялось примерно 61% рейсов. В Валлонии оператор TEC предупредил о перебоях во всей своей сети, а брюссельский перевозчик STIB не исключил перерывов в движении транспорта.

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Школы, вещатели и коммунальные службы

Забастовка также могла повлиять на работу школ, прежде всего учреждений фламандской образовательной сети GO!, поскольку профсоюз ACOD Education подал предупреждение о забастовке. Значительные перебои испытали общественные вещатели VRT и RTBF.

Почтовый оператор Bpost ожидал нарушений в доставке, подобных тем, которые произошли во время забастовки в предыдущую пятницу. В нескольких муниципалитетах, в частности в Брюссельском столичном регионе, были возможны перебои со сбором бытовых отходов. Служба Brussels-Cleanliness предупредила, что для восстановления обычного графика вывоза мусора может потребоваться несколько дней.

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