W Belgii w poniedziałek, 12 października, ogólnokrajowy strajk pracowników związanych ze związkiem zawodowym ACOD zakłócił funkcjonowanie transportu publicznego, placówek oświatowych, usług pocztowych i komunalnych. Akcję zorganizowano w związku ze sprzeciwem wobec polityki rządu, propozycji budżetowych oraz planowanych cięć wydatków dotyczących pracowników sektora publicznego.

Ograniczenia na kolei i w transporcie miejskim

Według Anadolu Agency, belgijska państwowa spółka kolejowa SNCB poinformowała, że według alternatywnego rozkładu kursowało siedem na dziesięć pociągów Intercity. Jednocześnie na trasy wyjechała tylko połowa pociągów lokalnych, a większość dodatkowych połączeń w godzinach szczytu odwołano.

We Flandrii przewoźnik De Lijn oświadczył, że około 40% autobusów i tramwajów nie kursowało. Łącznie w regionie realizowano około 61% połączeń. W Walonii operator TEC ostrzegł przed zakłóceniami w całej swojej sieci, a brukselski przewoźnik STIB nie wykluczył przerw w ruchu.

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Szkoły, nadawcy i usługi komunalne

Strajk mógł również wpłynąć na funkcjonowanie szkół, przede wszystkim placówek flamandzkiej sieci edukacyjnej GO!, ponieważ związek ACOD Education złożył zapowiedź strajku. Poważnych zakłóceń doświadczyli nadawcy publiczni VRT i RTBF.

Operator pocztowy Bpost spodziewał się zakłóceń w dostawach, podobnych do tych, które wystąpiły podczas strajku w poprzedni piątek. W kilku gminach, w tym w Regionie Stołecznym Brukseli, możliwe były zakłócenia w odbiorze odpadów komunalnych. Służba Brussels-Cleanliness ostrzegła, że przywrócenie zwykłego harmonogramu wywozu śmieci może zająć kilka dni.

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