美国联邦法官戴维·卡特拒绝了司法部要求加州选举机构分离选票的请求，这些选票属于被唐纳德·特朗普政府称为非美国公民的选民。此事涉及一份包含2万人的名单，该部门将其交给了洛杉矶和萨克拉门托的官员，《卫报》报道。

司法部的要求

司法部给选举官员48小时核查该名单。该部门表示，如果无法确认其公民身份的人员的选票未被分离，将对该州提起诉讼。

据该报报道，司法部未披露编制该名单的方法细节。洛杉矶官员在初步核查中发现迹象表明，该名单可能不准确。10月15日，该部门起诉加州，要求分离选票并核查选民的公民身份。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法院裁决

卡特在裁决中强调，此案关乎美国公民在自由公正的选举中投票的权利。他还指出，联邦政府不能在选举前夕强迫州和地方当局放弃其自身的宪法选举程序。

在卡特将司法部紧急动议的听证会定于10月27日后，该部门向美国第九巡回上诉法院提出上诉。该部门称，法官审理此案过于缓慢。本周，上诉法院合议庭以二比一作出对司法部不利的裁决。

加州有超过2300万名登记选民，非公民投票极为罕见。7月，美国国土安全部表示，已在该州选民名册中发现多达19万名非公民，但在选票已经寄出前，并未向该州提供更详细的信息。

关注我们在