Federalny sędzia USA David Carter odmówił Departamentowi Sprawiedliwości uwzględnienia żądania zobowiązania kalifornijskich organów wyborczych do oddzielenia kart do głosowania wyborców, których administracja Donalda Trumpa określiła jako osoby niebędące obywatelami USA. Chodziło o listę 20 tys. osób, którą resort przekazał urzędnikom w Los Angeles i Sacramento, informuje The Guardian.

Żądanie Departamentu Sprawiedliwości

Departament Sprawiedliwości dał urzędnikom wyborczym 48 godzin na sprawdzenie listy. Resort oświadczył, że pozwie stan, jeśli karty do głosowania osób, których obywatelstwa nie będzie mógł potwierdzić, nie zostaną oddzielone.

Według publikacji Departament Sprawiedliwości nie ujawnił szczegółów metodologii tworzenia wykazu. Urzędnicy z Los Angeles podczas wstępnej weryfikacji znaleźli oznaki, że lista może być niedokładna. 15 października resort pozwał Kalifornię, domagając się oddzielenia kart do głosowania i weryfikacji obywatelstwa wyborców.

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Orzeczenie sądu

W orzeczeniu Carter podkreślił, że sprawa dotyczy prawa obywateli USA do głosowania w wolnych i uczciwych wyborach. Zaznaczył również, że rząd federalny nie może w przededniu wyborów zmuszać władz stanowych i lokalnych do rezygnacji z własnych konstytucyjnych procedur wyborczych.

Po tym, jak Carter wyznaczył rozprawę w sprawie pilnego wniosku Departamentu Sprawiedliwości na 27 października, resort zwrócił się do Sądu Apelacyjnego USA dla Dziewiątego Okręgu. Stwierdził tam, że sędzia rozpatruje sprawę zbyt wolno. Skład sądu apelacyjnego w tym tygodniu stosunkiem głosów dwa do jednego wydał orzeczenie niekorzystne dla Departamentu Sprawiedliwości.

W Kalifornii zarejestrowanych jest ponad 23 mln wyborców, a głosowanie przez osoby niebędące obywatelami zdarza się niezwykle rzadko. W lipcu Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA oświadczył, że wykrył na stanowych listach wyborców do 190 tys. osób niebędących obywatelami, jednak nie przekazał stanowi bardziej szczegółowych informacji, zanim karty do głosowania zostały już rozesłane.

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