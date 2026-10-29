Polska przygotowuje się do przekazania Ukrainie dwóch myśliwców MiG-29

W najbliższym czasie Polska przekaże Ukrainie dwa myśliwce MiG-29. Decyzja o przekazaniu samolotów została już podjęta. Oprócz sprzętu lotniczego nowy pakiet pomocy wojskowej obejmie amunicję artyleryjską oraz pociski do przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych „Perun”.

„Wkrótce. Decyzja została podjęta, a dwa MiG-29 zostaną przekazane” – oświadczył Łukowski.

Według informacji podanych przez gazetę jeden z dwóch myśliwców osiągnął już koniec okresu eksploatacji, podczas gdy drugi nadal nadaje się do lotów.

Polska planuje przekazać Ukrainie sprzęt, który jej siły zbrojne wycofują z eksploatacji. Takie decyzje, jak zaznacza polskie Ministerstwo Obrony, zależą od potrzeb polskiej armii, dostępnych zasobów i ograniczeń związanych z bezpieczeństwem.

Oprócz dwóch myśliwców w nowy pakiet pomocy dla Ukrainy mają wejść:

amunicja artyleryjska kalibru 155 mm i 152 mm ;

20 pocisków kalibru 102 mm do sześciolufowych działek w myśliwcach F-16;

pociski do przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych „Perun”.

W ten sposób pakiet obejmie zarówno sprzęt lotniczy, jak i środki dla artylerii oraz obrony przeciwlotniczej.

W polskim Ministerstwie Obrony potwierdzono przygotowywanie kolejnego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy i podkreślono, że jego zakres będzie zależał od możliwości polskich sił zbrojnych oraz względów bezpieczeństwa.

„Polska przygotowuje kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy. Zakres tego wsparcia wynika z względów bezpieczeństwa państwa polskiego oraz zasobów Sił Zbrojnych, zgodnie z ustaleniami Szefa Sztabu Generalnego.

Jak oświadczył minister obrony narodowej, przygotowujemy pomoc obejmującą sprzęt, który Siły Zbrojne RP wycofują z eksploatacji (kończy się jego okres użytkowania) – sprzęt, który nie będzie już wykorzystywany przez polskie siły zbrojne, ale może się przydać na Ukrainie” – poinformowano w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Informację tę podaje gazeta „Rzeczpospolita”, powołując się na dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej Polski Dariusza Łukowskiego.

Wcześniej premier Belgii Bart De Wever poinformował, że do końca tego roku kraj przekaże Ukrainie dziesięć myśliwców F-16. Stwierdził to po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Brukseli, które odbyło się przy okazji szczytu UE.

Przypomnijmy, że Ukraina liczy na otrzymanie dodatkowych myśliwców F-16 od Belgii do końca 2026 roku, jednocześnie borykając się z niedoborem pocisków do systemów Patriot oraz ograniczeniami w działaniu sieci Starlink.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z premierem Belgii Bartem de Weverem omówił zapotrzebowanie na dodatkowe myśliwce F-16 oraz amunicję do nich.

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