Польша готовится передать Украине два истребителя МиГ-29

Польша в ближайшее время передаст Украине два истребителя МиГ-29. Решение о передаче самолетов уже принято. Помимо авиационной техники, новый пакет военной помощи будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов «Перун».

«Скоро. Решение принято, и два МиГ-29 будут переданы», — заявил Луковский.

По информации издания, один из двух истребителей уже достиг конца срока эксплуатации, тогда как второй до сих пор пригоден к полетам.

Польша планирует передать Украине технику, которую её вооружённые силы выводят из эксплуатации. Такие решения, как отмечают в польском оборонном ведомстве, зависят от потребностей польской армии, имеющихся ресурсов и ограничений в сфере безопасности.

Помимо двух истребителей, в новый пакет помощи Украине должны войти:

артиллерийские боеприпасы калибров 155 мм и 152 мм ;

20 боеприпасов калибра 102 мм для шестиствольных пушек на истребителях F-16;

ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов «Перун».

Таким образом, пакет будет включать как авиационную технику, так и средства для артиллерии и противовоздушной обороны.

В польском оборонном ведомстве подтвердили подготовку очередного пакета военной помощи для Украины и подчеркнули, что его объемы будут определяться возможностями польских вооруженных сил и соображениями безопасности.

«Польша готовит очередной пакет помощи для Украины. Пределы этой поддержки определяются соображениями безопасности польского государства и ресурсами вооруженных сил, как это установлено Начальником Генерального штаба.

Как заявил министр национальной обороны, мы готовим помощь, включающую технику, которую Вооруженные силы Польши выводят из эксплуатации (она подходит к концу срока службы) — технику, которая больше не будет использоваться польскими военными, но может пригодиться в Украине», — сообщили в Минобороны.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на директора Департамента оборонной стратегии и планирования Министерства национальной обороны Польши Дариуша Луковского.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что до конца этого года страна передаст Украине десять истребителей F-16. Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, которая состоялась в рамках саммита ЕС.

Напомним, что Украина рассчитывает получить дополнительные истребители F-16 от Бельгии до конца 2026 года, при этом сталкивается с дефицитом ракет для систем Patriot и ограничениями в работе Starlink.

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером обсудил потребность в дополнительных истребителях F-16 и боеприпасах к ним.

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