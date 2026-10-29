波兰正准备向乌克兰移交两架米格-29战斗机

波兰将在近期向乌克兰移交两架米格-29战斗机。关于移交战机的决定已获通过。 除航空装备外，新一轮军事援助方案还将包括炮弹以及用于“佩伦”便携式防空导弹系统的导弹。

“很快。决定已经做出，两架米格-29将被移交，”卢科夫斯基表示。

据该媒体报道，这两架战斗机中有一架已达到服役年限，而另一架仍可飞行。

波兰计划向乌克兰移交其武装部队退役的装备。波兰国防部指出，此类决定取决于波兰军队的实际需求、现有资源以及安全限制。

除两架战斗机外，新的对乌克兰援助方案还应包括：

155毫米和152毫米口径的火炮弹药 ；

20发用于F-16战斗机六管机炮的102毫米口径弹药；

用于“佩鲁恩”便携式防空导弹系统的导弹。

因此，该援助方案将涵盖航空装备、火炮及防空装备。

波兰国防部证实正在筹备新一轮对乌克兰的军事援助方案，并强调其规模将取决于波兰武装力量的能力及安全考量。

“波兰正在为乌克兰筹备新一轮援助方案。根据总参谋长所定，该援助的范围将由波兰国家的安全考量及武装部队的资源决定。

正如国防部长所言，我们正在筹备的援助包括波兰武装部队即将退役（已接近服役期限）的装备——这些装备虽然波兰军队不再使用， 但可能对乌克兰有所帮助”，波兰国防部方面表示。

《共和国报》（Rzeczpospolita）援引波兰国防部国防战略与规划司司长达里乌什·卢科夫斯基的话报道了这一消息。

此前，比利时首相巴特·德韦弗表示，该国将在今年年底前向乌克兰移交10架F-16战斗机。他在布鲁塞尔与乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基会晤后发表了这一声明，此次会晤是在欧盟峰会期间举行的。

需要指出的是，乌克兰预计将在2026年底前从比利时获得额外的F-16战斗机，但与此同时，该国正面临“爱国者”系统导弹短缺以及“星链”通信服务受限的问题。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在与比利时首相巴特·德韦弗的会谈中，讨论了增购F-16战斗机及其配套弹药的需求。

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