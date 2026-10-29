Федеральный судья США Дэвид Картер отказал Министерству юстиции в требовании обязать избирательные органы Калифорнии отделить бюллетени избирателей, которых администрация Дональда Трампа назвала негражданами США. Речь шла о списке из 20 тысяч человек, который ведомство передало должностным лицам в Лос-Анджелесе и Сакраменто, сообщает The Guardian.

Требование Министерства юстиции

Министерство юстиции предоставило избирательным должностным лицам 48 часов для проверки списка. Ведомство заявило, что подаст иск против штата, если бюллетени лиц, чье гражданство оно не сможет подтвердить, не будут отделены.

По данным издания, Минюст не раскрыл подробностей методологии формирования перечня. Должностные лица Лос-Анджелеса во время предварительной проверки обнаружили признаки того, что список может быть неточным. 15 октября ведомство подало иск против Калифорнии, добиваясь отделения бюллетеней и проверки гражданства избирателей.

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Решение суда

В своем решении Картер подчеркнул, что дело касается права граждан США голосовать на свободных и честных выборах. Он также отметил, что федеральное правительство не может накануне выборов принуждать органы штата и местные органы отказываться от собственных конституционных избирательных процедур.

После того как Картер назначил слушание по срочному ходатайству Минюста на 27 октября, ведомство обратилось в Апелляционный суд США девятого округа. Там заявили, что судья рассматривает дело слишком медленно. Коллегия апелляционного суда на этой неделе двумя голосами против одного вынесла решение не в пользу Минюста.

В Калифорнии зарегистрировано более 23 млн избирателей, а голосование неграждан происходит крайне редко. В июле Министерство внутренней безопасности США заявило, что выявило в списках избирателей штата до 190 тысяч неграждан, однако не предоставило штату более подробную информацию до того, как бюллетени уже были разосланы.

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