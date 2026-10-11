都柏林将对游泳教练乔治·吉布尼宣判——《卫报》

据《卫报》报道，爱尔兰都柏林将于周一对77岁的前奥运游泳教练乔治·吉布尼作出判决。今年7月，他被裁定犯有39项猥亵侵犯罪和1项强奸未遂罪。这些罪行涉及4名年轻女运动员，发生在20世纪70年代和80年代。

此前的指控

吉布尼是爱尔兰游泳界的知名人物：他在都柏林南部创办了Trojan俱乐部，并在市政游泳池训练运动员。他还曾担任爱尔兰代表队教练，参加1984年洛杉矶奥运会和1988年首尔奥运会。

在有关其对儿童实施性虐待的指控出现后，吉布尼被控27项猥亵行为和性犯罪罪名。然而，1993年，最高法院裁定，由于距离涉嫌犯罪已过去很长时间，他不能受审。此后，吉布尼搬到苏格兰，随后前往美国，曾居住在科罗拉多州、加利福尼亚州和佛罗里达州。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

受害者的新陈述

2020年，由马克·霍根主持的BBC十集播客《Where is George Gibney?》再次引起了对该案件的关注。2020年至2022年间，4名受害者向爱尔兰警方提供了陈述，她们在遭受暴力时均为未成年人。这导致了新的指控、引渡令、吉布尼被捕，以及他于去年被送回爱尔兰。

在7月的裁决后，4名受害者向法庭讲述了所遭受经历带来的后果。其中一人表示，她半个多世纪以来一直带着创伤性记忆，并经历了羞耻、痛苦和困惑。另一人说，自己在遭受侵犯时9岁；她表示，吉布尼滥用了受信任的地位，毁掉了一个此前快乐而健康的孩子的一生。

关注我们在