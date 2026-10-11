W Dublinie w Irlandii w poniedziałek ma zapaść wyrok w sprawie 77-letniego byłego olimpijskiego trenera pływania George’a Gibneya. W lipcu uznano go za winnego 39 przypadków nieprzyzwoitej napaści oraz jednego przypadku usiłowania gwałtu. Przestępstwa dotyczyły czterech młodych sportsmenek i miały miejsce w latach 70. i 80., podaje „The Guardian”.

Wcześniejsze zarzuty

Gibney był znaną postacią irlandzkiego pływania: założył klub Trojan w południowym Dublinie i trenował sportowców na miejskich pływalniach. Był również trenerem reprezentacji Irlandii na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku i w Seulu w 1988 roku.

Po pojawieniu się zarzutów dotyczących seksualnego wykorzystywania dzieci Gibneyowi postawiono 27 zarzutów nieprzyzwoitych czynów i przestępstw seksualnych. Jednak w 1993 roku Sąd Najwyższy orzekł, że nie może on stanąć przed sądem z powodu długiego czasu, który upłynął od domniemanych przestępstw. Gibney później przeniósł się do Szkocji, a następnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkał w Kolorado, Kalifornii i na Florydzie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowe zeznania pokrzywdzonych

W 2020 roku uwagę na sprawę ponownie zwrócił 10-odcinkowy podcast BBC Where is George Gibney?, prowadzony przez Marka Horgana. W latach 2020–2022 cztery pokrzywdzone, które w czasie przemocy były niepełnoletnie, złożyły zeznania irlandzkiej policji. Doprowadziło to do nowych zarzutów, nakazu ekstradycji, aresztowania Gibneya i jego powrotu do Irlandii w ubiegłym roku.

Po lipcowym wyroku cztery pokrzywdzone opowiedziały sądowi o konsekwencjach tego, czego doświadczyły. Jedna z nich powiedziała, że przez ponad pół wieku nosiła w sobie traumatyczne wspomnienia oraz doświadczała wstydu, bólu i zagubienia. Inna, która w czasie napaści miała dziewięć lat, powiedziała, że Gibney nadużył pozycji zaufania i zniszczył życie dziecka, które wcześniej było szczęśliwe i zdrowe.

Czytaj nas na