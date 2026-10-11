В Дублине, Ирландия, в понедельник должны вынести приговор 77-летнему бывшему олимпийскому тренеру по плаванию Джорджу Гибни. В июле его признали виновным по 39 эпизодам непристойных нападений и одному эпизоду покушения на изнасилование. Преступления касались четырех юных спортсменок и произошли в 1970-х и 1980-х годах, сообщает The Guardian.

Предыдущие обвинения

Гибни был известной фигурой в ирландском плавании: он основал клуб Trojan на юге Дублина и тренировал спортсменов в городских бассейнах. Он также был тренером сборной Ирландии на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году и в Сеуле в 1988 году.

После появления обвинений в сексуальном насилии над детьми Гибни предъявили 27 обвинений в непристойных действиях и сексуальных преступлениях. Однако в 1993 году Верховный суд постановил, что он не может предстать перед судом из-за длительного времени, прошедшего с момента предполагаемых преступлений. Позднее Гибни переехал в Шотландию, а затем в США, где жил в Колорадо, Калифорнии и Флориде.

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Новые заявления потерпевших

В 2020 году внимание к делу вновь привлек 10-серийный подкаст BBC Where is George Gibney?, который вел Марк Хорган. В течение 2020–2022 годов четыре потерпевшие, которые на момент насилия были несовершеннолетними, дали показания ирландской полиции. Это привело к новым обвинениям, ордеру на экстрадицию, аресту Гибни и его возвращению в Ирландию в прошлом году.

После июльского вердикта четыре потерпевшие рассказали суду о последствиях пережитого. Одна из них заявила, что более полувека хранила травматические воспоминания и испытывала стыд, боль и растерянность. Другая, которой на момент нападений было девять лет, сказала, что Гибни злоупотребил положением доверия и разрушил жизнь ребенка, который до этого был счастливым и здоровым.

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