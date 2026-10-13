В Израиле лидер партии «Народ Израиля» Офер Винтер обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что тот сосредоточен на ослаблении политических соперников в преддверии выборов вместо вопросов безопасности. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на заявление Винтера.

Критика поставок в Газу

Винтер призвал главу правительства сосредоточиться на сокращении доли грузовиков с помощью, которые ежедневно въезжают в Сектор Газа. По его словам, эти поставки являются «платой за защиту» для ХАМАС.

Политик также обвинил правительство в неспособности противодействовать распространению незаконного оружия в стране и призвал увеличить число людей, проходящих службу в Армии обороны Израиля. Он сделал эти заявления в ответ на сообщения о призыве Нетаньяху продолжать политические атаки на его партию.

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Борьба за голоса правого блока

По данным издания, во время встречи с депутатами партии «Ликуд» Нетаньяху призвал активнее мобилизовать избирателей в традиционных для партии регионах поддержки. Он также говорил о необходимости вернуть около трех мест в Кнессете, которые, по его мнению, правый блок теряет в пользу партии Винтера и списка «Резервисты/Экономическая партия», который возглавляют Йоаз Хендель и Ярон Зелиха.

В «Ликуде» опасаются влияния партии Винтера на правый блок, в частности возможного распыления голосов между небольшими правыми политическими силами, которые могут не преодолеть избирательный барьер.

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