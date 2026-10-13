Офер Вінтер звинуватив Нетаньягу у нехтуванні безпекою — Jerusalem Post

В Ізраїлі лідер партії «Народ Ізраїлю» Офер Вінтер звинуватив прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в тому, що той зосереджується на послабленні політичних суперників напередодні виборів замість питань безпеки. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на заяву Вінтера.

Критика поставок до Гази

Вінтер закликав главу уряду зосередитися на скороченні частки вантажівок із допомогою, що щодня в’їжджають до Сектору Гази. За його словами, ці поставки є «платою за захист» для ХАМАС.

Політик також звинуватив уряд у неспроможності протидіяти поширенню незаконної зброї в країні та закликав збільшити кількість людей, які проходять службу в Армії оборони Ізраїлю. Він зробив ці заяви у відповідь на повідомлення про заклик Нетаньягу продовжувати політичні атаки на його партію.

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Боротьба за голоси правого блоку

За даними видання, під час зустрічі з депутатами партії «Лікуд» Нетаньягу закликав активніше мобілізувати виборців у традиційних для партії регіонах підтримки. Він також говорив про необхідність повернути приблизно три місця в Кнесеті, які, на його думку, правий блок втрачає на користь партії Вінтера та списку «Резервісти/Економічна партія», який очолюють Йоаз Гендель і Ярон Зеліха.

У «Лікуді» побоюються впливу партії Вінтера на правий блок, зокрема можливого розпорошення голосів між невеликими правими політичними силами, які можуть не подолати виборчий бар’єр.

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