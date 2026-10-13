W Izraelu lider partii Naród Izraela, Ofer Winter, oskarżył premiera Binjamina Netanjahu o skupianie się na osłabianiu politycznych rywali przed wyborami zamiast na kwestiach bezpieczeństwa. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na oświadczenie Wintera.

Krytyka dostaw do Gazy

Winter wezwał szefa rządu do skoncentrowania się na zmniejszeniu udziału ciężarówek z pomocą, które codziennie wjeżdżają do Strefy Gazy. Według niego dostawy te są „haraczem ochronnym” dla Hamasu.

Polityk oskarżył również rząd o niezdolność do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się nielegalnej broni w kraju i wezwał do zwiększenia liczby osób służących w Siłach Obronnych Izraela. Wypowiedział się w ten sposób w odpowiedzi na doniesienia, że Netanjahu wezwał do kontynuowania politycznych ataków na jego partię.

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Walka o głosy prawego bloku

Według publikacji podczas spotkania z deputowanymi partii Likud Netanjahu wezwał do aktywniejszej mobilizacji wyborców w tradycyjnych regionach poparcia dla partii. Mówił również o konieczności odzyskania około trzech miejsc w Knesecie, które, jego zdaniem, prawy blok traci na rzecz partii Wintera oraz listy Rezerwiści/Partia Gospodarcza, na czele której stoją Joaz Hendel i Jaron Zelicha.

W Likudzie obawiają się wpływu partii Wintera na prawy blok, w szczególności możliwego rozproszenia głosów między małymi prawicowymi siłami politycznymi, które mogą nie przekroczyć progu wyborczego.

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