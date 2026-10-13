Новый пассажирский терминал Юлемисте в Таллине, Эстония, планируют открыть в конце 2028 года, несмотря на перенос срока завершения железнодорожного проекта Rail Baltica на 2034 год. По данным ERR News, работы над главным зданием и прилегающей территорией терминала идут по графику.

Сообщение до запуска Rail Baltica

Руководитель по коммуникациям Rail Baltic Estonia Сильвия Пярманн сообщила, что одну платформу уже использует пассажирский перевозчик Elron. До полного завершения строительства к терминалу продолжат курсировать поезда в Тарту и Нарву по существующей железной дороге.

По словам Пярманн, еще до завершения Rail Baltica терминал объединит трамвайное сообщение, автобусы и внутренние железнодорожные маршруты. На трамвае пассажиры смогут добраться, в частности, до аэропорта и порта. Бетонный каркас сооружения планируют завершить до конца года, что позволит яснее увидеть масштаб и архитектурное решение здания.

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Развитие района Юлемисте

Министр инфраструктуры Эстонии Кулдар Лейс заявил, что Эстония, Латвия и Литва договорились завершить Rail Baltica к 2034 году, максимально используя следующий бюджетный период Европейского союза. При этом уже начатые работы будут продолжены. Терминал Rail Baltica в Таллине спроектировало бюро Zaha Hadid Architects.

В феврале Rail Baltic Estonia, Таллиннский аэропорт и Mainor Ülemiste представили планы преобразования района в новый городской центр с совокупными инвестициями почти в 500 млн евро. Среди проектов — новое высотное здание с конференц-центром и парк европейской тематики. Таллиннский аэропорт отдельно реализует проект расширения стоимостью более 66 млн евро, а город предложил построить в Юлемисте многофункциональную арену на 10 тыс. мест.

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