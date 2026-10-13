Термінал Юлемісте у Таллінні мають відкрити наприкінці 2028 року — ERR News

Новий пасажирський термінал Юлемісте в Таллінні, Естонія, мають відкрити наприкінці 2028 року, попри перенесення строку завершення залізничного проєкту Rail Baltica на 2034 рік. За даними ERR News, роботи над головною будівлею та прилеглою територією термінала тривають за графіком.

Сполучення до запуску Rail Baltica

Керівниця з комунікацій Rail Baltic Estonia Сільвія Пярманн повідомила, що одну платформу вже використовує пасажирський перевізник Elron. До повного завершення будівництва до термінала й надалі курсуватимуть поїзди до Тарту та Нарви наявною залізницею.

За словами Пярманн, ще до завершення Rail Baltica термінал об’єднає трамвайне сполучення, автобуси та внутрішні залізничні маршрути. Трамваями пасажири зможуть дістатися, зокрема, до аеропорту й порту. Бетонний каркас споруди планують завершити до кінця року, що дасть змогу чіткіше побачити масштаб і архітектурне рішення будівлі.

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Розвиток району Юлемісте

Міністр інфраструктури Естонії Кулдар Лейс заявив, що Естонія, Латвія та Литва домовилися завершити Rail Baltica до 2034 року, максимально використавши наступний бюджетний період Європейського Союзу. Водночас уже розпочаті роботи продовжуватимуться. Термінал Rail Baltica у Таллінні спроєктувало бюро Zaha Hadid Architects.

У лютому Rail Baltic Estonia, Талліннський аеропорт і Mainor Ülemiste представили плани перетворення району на новий міський центр із сукупними інвестиціями майже 500 млн євро. Серед проєктів — нова висотна будівля з конференц-центром і парк європейської тематики. Талліннський аеропорт окремо реалізує проєкт розширення вартістю понад 66 млн євро, а місто запропонувало звести в Юлемісте багатофункціональну арену на 10 тисяч місць.

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