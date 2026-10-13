尽管铁路项目“波罗的海铁路”（Rail Baltica）的完工期限被推迟至2034年，爱沙尼亚塔林新的于莱米斯特客运终端仍计划于2028年底启用。据ERR News报道，终端主楼及周边区域的施工正按计划进行。

“波罗的海铁路”启用前的交通连接

Rail Baltic Estonia传播事务负责人西尔维娅·帕尔曼表示，客运运营商Elron已经在使用其中一个站台。在建设全部完成前，前往塔尔图和纳尔瓦的列车将继续通过现有铁路运行至该终端。

帕尔曼称，即使在“波罗的海铁路”完工前，该终端也将整合有轨电车、巴士和国内铁路线路。乘客可乘坐有轨电车前往机场和港口等地。该建筑的混凝土框架计划在年底前完成，这将使人们能够更清楚地看到建筑的规模和建筑设计方案。

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于莱米斯特地区的发展

爱沙尼亚基础设施部长库尔达尔·莱斯表示，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛已商定在2034年前完成“波罗的海铁路”，并最大限度利用欧盟下一个预算期。同时，已经启动的工程将继续推进。塔林的“波罗的海铁路”终端由Zaha Hadid Architects设计。

今年2月，Rail Baltic Estonia、塔林机场和Mainor Ülemiste公布了将该地区改造为新城市中心的计划，投资总额接近5亿欧元。项目包括一座设有会议中心的新高层建筑和一座欧洲主题公园。塔林机场还在单独实施一项价值超过6600万欧元的扩建项目，市政府则提议在于莱米斯特建设一座拥有1万个座位的多功能场馆。

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